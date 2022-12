Si no tomamos medidas con Electricaribe llegará el riesgo de apagón: MinVivienda

La ministra de Vivienda, Elsa Noguera, aseguró en entrevista con Blu Radio que pese a que el Gobierno Nacional dijo en varias ocasiones que no hay riesgo de apagón en el Caribe, es necesario tomar medidas para que a futuro tampoco exista.



“El ministro de Minas ha manifestado que no va a haber apagón pese a la crisis de Electricaribe pero lo cierto es que si no se toman medidas inmediatas en materia de mantenimiento y reposición de la infraestructura eléctrica, muy seguramente hacia adelante la Costa Caribe va a correr un gran riesgo de apagón”, manifestó Noguera.



Dijo que lo más grave no solamente es un apagón sino la mala prestación del servicio.



“Se suman las horas en la discontinuidad en la prestación y creo que por eso hay tanta preocupación en mi región, creo que requiere todos los esfuerzos para ver de qué manera se va resolviendo esta situación”, añadió.



La jefe de la cartera de Vivienda dijo que no tiene sentido hacer grandes inversiones en infraestructura vial, comercio exterior, entre otros, mientras que no se ha resuelto el problema de la energía eléctrica, “algo que debió estar hecho en los años 90”.



Finalmente, aseguró que hasta el momento no hay información verídica de que la familia Char esté interesada en meterse en el negocio de la energía.



Vivienda en Bogotá



La ministra Elsa Noguera también habló en los micrófonos de Blu Radio sobre el programa de Campo Verde en Bogotá y manifestó que “el Ministerio de Vivienda nunca autoriza construcción de proyectos donde tengamos recursos de la Nación que representen riesgo para la gente”.



“Ni más faltaba que estemos promocionando proyectos de alto riesgo. En 2013 un instituto del Distrito declaró un alto riesgo de que el sur de Bogotá se inundara. La CAR amplió el caudal, dragado y limpieza, de tal manera que estaremos preparados para que no se inunde”, comentó.



En ese sentido, desmintió que en este momento Campo Verde tenga riesgo de inundación.



“Le cuestiono al doctor Petro que en 2013-2015 venda el predio que le pertenecía a Bogotá como un predio a valor comercial. Si fuera un predio inundable lo debió vender a tres pesos y no a los 28.000 millones de pesos que cobró”, finalizó.

