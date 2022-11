Si queremos acabar guerra, tendremos que dejar de abrir procesos: César Gaviria

En diálogo con Blu Radio, el expresidente César Gaviria se refirió a su propuesta de "blindar" a las fuerzas armadas para impedir que sean judicializados una vez se firme un acuerdo de paz, poniendo como ejemplo la reapertura de procesos contra militares que participaron en dictaduras latinoamericanas, asegurando que si Colombia quiere acabar la guerra se deben “dejar de abrir procesos, pues si en el futuro seguimos abriendo procesos sobre cosas que ocurrieron en el pasado, nunca se van a investigar los hechos que ocurrieron hoy” (Lea también: Gaviria pide justicia transicional para todos los actores del conflicto ).

Gaviria señaló que no puede decir que su publicación se trate de una propuesta, “y hay muchas preguntas que no me corresponden a contestar, pero sí es una reflexión sobre cómo conseguir los objetivos de la paz, teniendo en cuenta experiencias internacionales y las nuestras”.

“Tenemos que entender que acabar la guerra no es darle un tratamiento a las Farc, es blindar a la Fuerza pública. Va a haber una gran cantidad de acusaciones que surgirán en la Comisión de la Verdad, ¿vamos a poner a la justicia a investigar todo eso?”, aseguró Gaviria.

Su propuesta indica en concreto que para lograr la paz en Colombia se debe “ver la verdad y no abrir nuevos procesos, porque entonces vamos a pasar toda la vida en eso”.

Añadió también que “la Fuerza Pública debe quedar blindada. Los militares condenados por omisión deben tener un tratamiento distinto a los acusados por acción. Y aún los acusados por acción merecen una forma de justicia transicional que haga posible no llegar a la situación de tener a jefes guerrilleros en la calle y a los militares en la cárcel”.

Gaviria añadió también que “los procesos de parapolítica también deberían tener acceso a la justicia transicional, no sé con cuál forma, no me he sentado a ver ese tema, pero ellos deben tener acceso a una forma de justicia transicional”.

Para el expresidente, el concepto de Justicia transicional “es una justicia que cumple con los principios del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. La Justicia transicional no significa impunidad, es una justicia con tres principios: verdad, justicia y reparación, y hay que aplicarlos”.

Gaviria hace la salvedad de que “en la práctica, esto no equivale a una ley de punto final, sino una justicia transicional para todos. Tenemos que ser conscientes de que si queremos acabar la guerra, tenemos que definir cuáles son los procesos que van a seguir y dejar de abrir procesos, pasar la hoja”.

Si vamos a seguir en el futuro abriendo procesos y procesos contra guerrilleros, paramilitares, militares, por cosas que ocurrieron en el pasado, nunca se van a investigar los delitos de hoy y ya va siendo tiempo que nuestra justicia se aplique a lo que ocurre hoy”.

Finalmente, Gaviria indica que al ser “normas que cambian por completo nuestra justicia, deben tener rango constitucional. Creo que lo más conveniente es que las tres formas de justicia transicional vayan en un mismo artículo y la gente vote”.