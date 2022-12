Si se aprueba propuesta predial de Petro estaríamos en la calle: MinVivienda

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, desmintió que los problemas del pago del impuesto predial en Bogotá se deban a la no aprobación de la propuesta en el Concejo de Bogotá que buscaba que el pago del predial se ajustara a los ingresos de los ciudadanos.



“Si hubiera pasado en el Concejo la modernización castratal, propuesta por el alcalde Gustavo Petro, estos problemas no estarían solamente Engativá, Fontibón, Cedritos, Kennedy; estaríamos todos en la calle porque esta modernización hacía pagar 1.6 veces más de lo que está pagando la gente ahora”, indicó.



En ese sentido, el funcionario manifestó que esa modernización tributaria llevaría al límite la capacidad de pago de los bogotanos y explicó las razones del precio de la vivienda.



“Este boom viene desde el año 2007 por dos razones principales: recuperar el precio de la vivienda por la crisis del Upac y porque existe una mayor capacidad de pago en algunos sectores”, dijo.



El ministro indicó que otro factor que afecta el precio de la vivienda es la poca construcción en el sector en los últimos años, por lo cual afirmó que no es cierto que la ciudad haya una burbuja inmobiliaria.



“Existe en Bogotá una muy deficiente gestión del suelo y el poquito de suelo urbanizado que hay es muy poquito”, dijo al afirmar que actualmente estamos viviendo una especie de enfriamiento en los estratos altos.



Henao también reveló que con las actuales políticas, no es posible pagar el predial y lo que es peor no se está teniendo en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos, con un agravante adicional que es el de la varolización.



“Estamos gravando doblemente a una familia: valorización como predial y predial como impuesto”, explicó.