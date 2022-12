Si tienen pruebas de que me vendí, llévenlo a la Fiscalía: concejal Venus Albeiro

“No recibí puestos, prebendas, puestos, nada (…) No me reuní con nadie de la Alcaldía de Peñalosa”, añadió.



El concejal del Polo Democrático Venus Albeiro Silva, quien le lanzó el ‘salvavidas’ al Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Enrique Peñalosa pese a que colectividad se opuso desde el inicio a la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), explicó en entrevista con Mañanas BLU las razones por las que decidió presentar la ponencia el viernes y abrirle paso al debate que aprobaría el plan,

“Muchos querían tener una victoria simbólica de uno o dos días, pero lo que hicimos fue lo legal”, manifestó.

Publicidad



Según Venus Albeiro, aunque no presentara la ponencia el viernes, necesaria para que pueda ser aprobado el Plan de Desarrollo, el alcalde Enrique Peñalosa lo hubiera hecho por decreto.



Dijo que así la hubiera presentado el sábado o domingo, lo que implicaría que no alcanzara el tiempo y no se pudiera debatir, lo que impediría que se hubiera aprobado en plan, la venta de ETB se iba a realizar.

“No recibí puestos, prebendas, puestos, nada (…) No me reuní con nadie de la Alcaldía de Peñalosa”, añadió.



“Si tienen alguna prueba concreta, que la presenten. Por cuánto me vendí, si tienen pruebas que me las muestren o las lleven a la Fiscalía”, finalizó.