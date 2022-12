Si un empresario cometió crímenes graves debe ir a la JEP: Gonzalo Restrepo

Durante el foro la Reincorporación y la Reconciliación dimensiones para la construcción de paz del diario El Espectador, el empresario Gonzalo Restrepo, quien hizo presencia en los diálogos de La Habana, dijo que comparte el fallo de la Corte Constitucional entorno a la Justicia Especial para la Paz, y que si hay empresarios que cometieron graves delitos deben comparecer ante la JEP.



"Me parece bien el fallo de la Corte Constitucional que no debemos suponer que la justicia la nueva va a funcionar impecablemente y que la otra no, si un empresario cometió crímenes graves se debe presentar voluntariamente a la JEP, puesto que las penas son más bajas", explicó.



Le puede interesar: Es una torpeza que terceros se queden por fuera de la JEP: Santos.



Dijo que sería ilógico que los empresarios se presenten a una justicia donde le van a dar 20 años y no a otra donde le dan siete años.



Dijo que le parece que el acuerdo se está sentando y regulando y que es lógico que Timochenko exprese sus posiciones y de que hable con el presidente Dantos y la comunidad internacional.



"Pero existe un acuerdo general pero aún así hay una reglamentación y para eso hay que confiar en las instituciones", expresó.