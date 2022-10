Si Vargas continúa de ministro, ¿quedaría claro que Santos busca la reelección?

decidirá su renuncia de cara a una posible aspiración presidencial.

Para Felipe Zuleta, si Santos no va a la reelección no habría duda que la ficha para continuar con los programas del gobierno sería German Vargas, cuya labor en el Ministerio de Vivienda ha reafirmado su imagen como gerente y hombre sensible frente a temas sociales.

Por su parte, Néstor Morales cree que “Vargas, a pensar de todas las hipótesis, es muy probable que se quede, porque el Gobierno le está poniendo más atención al plan A que es la relección”.