Siento que fui condenado siendo inocente: Helbert Otero

En la cuarta audiencia de juicio en contra del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt declaró en calidad de testigo Helver Otero, máximo accionista de Fidupetrol.

Otero asegura que nunca le hablaron de pagar ningún soborno para que la tutela con la que Fidupetrol quería evitar el pago de una millonaria multa fuera exitosa. Dice además que no conoce al exmagistrado Pretelt y que el abogado Víctor Pacheco ha mentido durante el proceso.

"El doctor Pacheco hizo el trabajo por el cual se le contrató, él presentó los informes; él iba a la asamblea de accionistas, él iba a la junta directiva, yo no sé en qué momento este señor terminó diciendo esto cuando a mí no me consta nada de lo que él dijo", relató Otero.

Y agregó: "cuando yo llego a La Modelo Pacheco estaba allí, y él se arrodilló y me pidió perdón. Y después me entero de que él iba a ser el testigo que iba a a estar en contra mía"

Otero dice que desconoce cuál fue la actuación de los abogados Víctor Pacheco y Rodrigo Escobar Gil, quienes representaron a Fidupetrol en este caso, y asegura que aceptó firmar el preacuerdo con la Fiscalía porque tras un año de cárcel su situación era insoportable.

"Yo hablé con mi esposa y con mis hijos y les dije: yo no siento que haya garantías, desde el primer momento se nos dio como culpables, salgamos de esta situación ¿qué más hacemos?".

Tras esta respuesta la Corte le preguntó a Otero si lo que quería decir es que fue condenado siendo inocente, a lo que Otero respondió: "siento que así fue".

Al término de la audiencia la defensa del exmagistrado Jorge Pretelt dijo que se está descubriendo con estos testimonios todo el montaje que tenían montado el ex vicefiscal Jorge Perdomo, y el exfiscal Eduardo Montealegre. Acto seguido, Pretelt manifestó sentirse "muy contento, ya saliendo de esto".