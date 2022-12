Siento vulnerada mi libertad: profesor al que Uribe desafió por una clase

El profesor Iván Giraldo, a quien el expresidente Álvaro Uribe desafió a debatir, por una foto que publicó una estudiante sobre una de sus cátedras en la Universidad de Pereira, dijo en Mañanas BLU que nunca cruzó el límite del irrespeto hacia el exmandatario y que, por la actitud del exmandatario, siente vulnerada su libertad de cátedra.



“Por práctica académica inicio mis cátedras con una lectura de temas de actualidad. Ese día me llevé un escrito del doctor Fernando Londoño Hoyos y me permití socializarme, apunte en el tablero y al abrir la discusión sostuve mi posición de que el señor, desde que fue ministro de Álvaro Uribe, había demostrado su animadversión contra ese medio y había propendido por la desaparición del mismo”, dijo.



En ese sentido, el profesor dijo que respeta al senador Uribe, pero que en ningún momento su “libertad de cátedra y de opinión sobrepasan los límites del irrespeto”.



“Yo me limite que desde cuando el señor tuvo la posibilidad de actuar en el escenario nacional había demostrado que querían ir a una reforma constitucional para que la acción de tutela no tuviera desde la jurisprudencia la envergadura y los poderes que hoy tienen”, agregó.



Reveló que se llevó una sorpresa cuando su foto estaba circulando en las redes sociales y reafirmó que siente vulnerada su libertad de expresión.



“Si me siento vulnerado en mi libertad de cátedra y de Expresión, a sabiendas de que por principio filosófico mi facultad y mi universidad siempre han pregonado la tolerancia como principio inspirador. No merezco que me señalen como un docente que ha ido a difamar”, puntualizó.