Sigue la pelea por la curul afro en la Cámara de Representantes

Pese a que en la curul afro que quedó vacante tras la anulación de la elección de Moisés Orozco ya fue posesionada la exseñorita Colombia Vanessa Alexandra Mendoza, en un nuevo capítulo el excongresista Heriberto Arrechea denuncia que hubo intereses políticos tras esa decisión del Consejo Nacional Electoral.

Según él, la exreina y ahora congresista no cumple con todos los requisitos y el apoyo de Cambio Radical habría sido clave para que fuera posesionada como representante a la Cámara por esa circunscripción.



Una de las pruebas que, a su juicio, demuestran ese vínculo, tiene que ver con un trino que la parlamentaria puso en su cuenta de la red social Twitter, tras conocerse la decisión del CNE.





Gracias a @moraleSantiago por su acompañamiento jurídico y político y por su entrega en favor de los afros de Colombia. @German_Vargas — Vanessa Mendoza (@VaneMendozaB1) July 8, 2017

Conforme a la resolución expedida por la autoridad electoral el pasado cinco de julio, la candidata que cumplió los requisitos previstos. Es decir, la persona que obtuvo la mayor votación entre los inscritos por el Consejo Comunitario de los Corregimientos de San Antonio y el Castillo fue Mendoza, con 563 votos.

Sin embargo, Arrechea afirma que es él quien debe ocupar dicha curul, pues su votación fue mayor (12.464 votos) y cumple con los demás requerimientos: pertenecer a la comunidad y aparecer en el registro de la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.



“Tengo la certificación del Ministerio del pasado 23 de junio donde certifica que somos una organización de comunidades negras, no dice de base, y estos señores la acomodan para justificar el favor que le estén haciendo al partido político de sus preferencias”, explicó.

La autoridad electoral no avaló a Arrechea argumentando que el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (Mío), al cual representa, perdió su personería jurídica al no alcanzar la votación mínima exigida, ni representación en el Congreso de la República.

“De una manera amañada, ellos colocan que el partido político Mío perdió la personería a partir del primero de octubre, cuando las elecciones fueron el nueve de marzo. Yo espero que la nueva Mesa Directiva de la Cámara se asesore bien y se entere de que se cometieron unas irregularidades. Vanessa no reúne los requisitos, pues no tiene los votos y están violando nuestros derechos”, dice Arrechea.



El ex congresista adelanta acciones jurídicas y acudirá además a instancias internacionales para pedir acompañamiento en el proceso.

