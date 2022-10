Sin la invaluable labor de nuestros soldados, la tragedia hubiese sido peor: Ejército

“Ha sido una entrega total por parte del Ejército Nacional. Nuestros soldados desde el primer minuto de la emergencia inmediatamente salieron a socorrer a los habitantes de Mocoa”, dijo.



“De no haber sido por la invaluable labor del soldado colombiano la tragedia hubiera sido peor. Estos hombres demostraron de qué están hechos los soldados de Colombia y arriesgaron su vida por salvar las de los habitantes de Mocoa”, comentó.



Asimismo, señaló que en tierra hay aproximadamente 600 miembros del Ejército colaborando en las labores de rescate y la evacuación de los damnificados.



“No hemos perdido la esperanza de encontrar más sobrevivientes, esa es nuestra motivación”, añadió el oficial.



Cabe mencionar que los habitantes de Mocoa buscan desesperadamente a sus familiares, algunos bebés, mientras se hace cada vez más difícil encontrar personas vivas bajo el lodo, tras la avalancha que dejó 258 muertos.



Dos días después de la catástrofe por el desborde de tres ríos en la capital del departamento de Putumayo, muchos que lograron salvarse del "mar de lodo" se aglomeran en el hospital de Mocoa o a frente al cementerio para saber algo de los suyos.



Con el barro no totalmente seco, "sigue la labor de búsqueda para encontrar sobrevivientes, aún estamos dentro de la ventana de las 72 horas posteriores a un desastre así", dijo un portavoz de la Cruz Roja Colombiana (CRC). Ésta podría cerrarse este lunes.