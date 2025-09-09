Sindicato de Migración dice que Gobierno incumplió los acuerdos firmados hace nueve meses

Las organizaciones sindicales de Migración Colombia denunciaron que el Gobierno incumplió los acuerdos firmados el pasado 5 de diciembre en relación a condiciones laborales y, ante esto, anticipan posibles protestas pacíficas.

De acuerdo con Yeison Mesa, presidente de OSEMCO, no se ha concretado la creación del beneficio económico ‘Bonificación Migratoria’, la ampliación de la planta de personal o la nivelación salarial, entre otros compromisos.

“El decreto para la bonificación migratoria que creaba un incentivo económico para los funcionarios de Migración Colombia está en el escritorio del señor presidente desde hace ya ocho días y sin una sola señal de nada. Ya pasaron prácticamente nueve meses del año y en estos nueve meses hemos perdido el pago de tres trimestres porque el Ministerio de Hacienda aseguró los dineros hace mucho rato”, dijo Mesa.

Migración Colombia Foto: AFP

El líder sindical aseguró que estas demoras para ejecutar lo acordado termina por agravar las condiciones de los trabajadores de Migración y más de cara al aumento de los visitantes extranjeros en Colombia.

“Es muy desafortunado que los funcionarios de Migración Colombia no tengan el reconocimiento debido porque es el que aguanta los madrazos, los insultos de la gente cuando tiene las salas llenas, pero la ampliación de planta por ningún lado. La gente está cansada y desmotivada”, agregó Mesa.

Desde el sindicato también cuestionaron que, pese a que ya van cuatro cancilleres durante el Gobierno Petro, no han logrado solucionar sus reclamos o avanzar en los compromisos firmados.

Publicidad

“Esperamos que desde el Gobierno nacional escuchen el clamor de los trabajadores. Estamos en el Gobierno del cambio. Nosotros hemos cumplido, es hora de que también nos cumplan a nosotros. Por ahora empezamos las acciones, de hecho, en los aeropuertos internacionales y centros facilitadores de migración Colombia y esperamos que pronto el gobierno nacional delegue a alguien que tenga poder de decisión”, puntualizó Mesa.

Si bien por ahora las organizaciones no hablan de fechas para planes “tortuga” o cese de actividades, en la próxima junta nacional sindical definirán las medidas a tomar si no logran un espacio de conversación con el Gobierno.