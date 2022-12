Snowden asegura que no ha filtrado documentos secretos a Rusia

no ha filtrado ninguno de esos archivos a Rusia, país en el que ha recibido asilo.

En una entrevista con The New York Times, Snowden revela que no llevó documentos confidenciales a Rusia cuando llegó allí el pasado mes de julio, por lo que los servicios de inteligencia rusos no han podido tener acceso a ellos.

El extécnico de la CIA explicó que todos los archivos sobre espionaje que llegaron a su poder los filtró a los periodistas con los que estableció contacto en Hong Kong, antes de volar a Moscú, y que no se quedó con ninguna copia.

No llevó consigo esos archivos porque no era de interés general que él llevara personalmente una copia, recalcó al diario neoyorquino, quien asegura que la entrevista se produjo a lo largo de varios días durante este mes.

Snowden afirmó que además que fue capaz de proteger "de los espías chinos" toda la documentación confidencial de EE.UU. que llegó a sus manos porque "estaba familiarizado con las capacidades y recursos de los servicios de inteligencia" del gigante asiático.

"No hay ninguna posibilidad de que los chinos o los rusos hayan tenido acceso a estos archivos", subrayó el ex técnico de la CIA.

Los servicios de inteligencia estadounidenses han expresado su preocupación por la posibilidad de que los documentos confidenciales a los que tuvo acceso Snowden hubieran caído en manos de las autoridades de Rusia o de las chinas, a su paso por Hong Kong tras escapar de Estados Unidos.

En la entrevista, Snowden dijo que sentía haber actuado "en el mejor interés de la nación por revelar información" sobre el espionaje que Washington realiza sobre sus propios ciudadanos.

Para el extécnico de los servicios de inteligencia, sus revelaciones habían además ayudado a abrir un debate en su país sobre el uso y la obtención de información confidencial por parte de las autoridades de EE.UU.

Dijo además que se sintió "legitimado" para hacer públicos esos documentos al recibir muchos apoyos por parte de la ciudadanía que ha visto vulnerados sus derechos.

Snowden, de 30 años, llegó a Moscú el 23 de julio pasado, procedente de Hong Kong, en su huida de la Justicia estadounidense después de haber revelado una trama de espionaje global de los servicios secretos de su país, que le ha acusado de ser un "traidor".

Permaneció hasta el 1 de agosto en la zona de tránsito del aeropuerto moscovita de Sheremétievo hasta que recibió el refugio temporal de Rusia, que mantiene un enfrentamiento diplomático con EE.UU. a causa de esta decisión.

Efe.