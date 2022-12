Soldado en Meta murió quemado pero incendio fue accidental, dice el Ejército

El general Emilio Torres, comandante de IV División del Ejército, que opera en los Llanos orientales, afirmó que el soldado que murió en el municipio de Puerto Lleras sí resultó incinerado, que fue accidentalmente, pero que no fue quemado vivo por las Farc, según la versión que circula en redes sociales.



El general afirmó que el hecho se presentó en combates con guerrilleros del frente 44 y que el militar murió por un impacto de fusil.



“En el sitio de los hechos se presenta un incendio. Posiblemente en el combate cualquier cartucho se presenta una chispa y se presenta un incendio”, dijo.



Agregó que tras la reunificación de las unidades se pudo verificar que el soldado resultó quemado accidentalmente, pero que la misma Medicina Legal verificó que murió por un impacto de fusil.



Además, el oficial manifestó que la fotografía que circula en redes sociales, y que al parecer fue dada a conocer por el expresidente Álvaro Uribe, no corresponde a la del soldado.



“Esas fotografías que muestran ahí no son del soldado que murió en combate. En ese punto donde están los soldados no hay señal y las únicas personas que ingresaron diferentes a la operación fue el personal de Policía Judicial”, aclaró.



Agregó que la foto real de los hechos “solo la tiene el Ejército” y que en este momento se está investigando el hecho por parte de la institución.



Por su parte, el gobernador del Meta, Alan Jara, manifestó que el soldado murió por un tiro en la cabeza.



“La información que tenemos es que hubo un enfrentamiento entre tropas del Ejército y un frente de las Farc y el soldado hacía parte de un grupo que había penetrado en el sitio donde estaba la guerrilla y tuvieron que retroceder. El soldado no logró reagruparse y recibió un tiro en la cabeza y el área luego se incendió producto del combate”, dijo.



El expresidente Álvaro Uribe, por su parte, pidió al Gobierno que se verifique la versión que circula en las redes sociales.





Esta versión sobre el asesinato del soldado está siendo circulada por allegados suyos. Qué dicen las autoridades? pic.twitter.com/K8aqpyOUZZ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 17, 2015