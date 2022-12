Soldados heridos seguirían en zona de ataque de Farc: madre de uniformado

Deisy Bojorge, madre de Huberley Hueitio, uno de los soldados que resultó herido en el ataque de las Farc al Ejército en Buenos Aires, Cauca, reveló que el uniformado, junto a los demás lesionados, aún se encontraría en el área de la ofensiva adelantando por el grupo guerrillero, pero desconoce las razones (Lea también: Diez militares murieron en ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca ).

Publicidad

“Está herido en las manos y las piernas, no he podido hablar con él sino con un compañero. Todavía no nos ha dicho nada el Ejército, solo he podido hablar con el compañero”, señaló.

Deisy también dijo que la última vez que habló con su hijo fue este lunes, pero aquel día no le notificó nada fuera de lo habitual, por lo que no existiría, con antelación a este ataque, algún tipo de hostigamiento de las Farc en la zona (Lea también: Santos viajará a zona donde fueron asesinados 10 militares en Cauca ).

Publicidad

Sin embargo, admite que Huberley no hablaba mucho del tema: “Él nunca me contó mucho, siempre fue reservado y me decía ‘estoy bien, estoy en el área’”.