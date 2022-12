El futbolista Dani Alves vetó a los periodistas de los diarios Marca y AS en la rueda de prensa que concedió este lunes, en la previa del partido de Champions contra la Roma, causando una gran polémica en España. (Vea también: El Santiago Bernabéu se rinde a los pies de los culés: Real Madrid 0-4 Barcelona )

"¿De qué medio me has dicho? ¿De Marca? Mejor pasamos el turno. No contesto preguntas ni de Marca ni de As. Yo, como Mourinho, solo hablo con tu jefe", dijo el futbolista.