Solo después de la refrendación se blindarían los acuerdos: Hernán Penagos

“Esto es lo que podría uno entender como un acto jurídico complejo. Antes del referendo se dan ciertos pasos, adquiere la categoría de acuerdo especial, pero eso no implica que ya haga parte de la Constitución”, dijo.



En ese sentido expresó que para que haga parte de la Constitución se requiere una ley.

Agregó en que en caso de que el referendo sea votado negativamente no “pasa nada” porque el proceso de incorporación en la Constitución se da después del referendo.



“Se frustra el proceso de refrendación, se vota por el no, pues no queda nada diferente que un documento denominado ‘acuerdo especial’ depositado ante las Naciones Unidas”, puntualizó.

Finalizó afirmando que ese documento no tendría efectos jurídicos en Colombia.

Por su parte, el represente Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, dijo que el uribismo se retiró de la discusión porque no quería “validad ese monstruo jurídico”.

“Lo que se acuerde en Cuba no se puede blindar. Primero, hay que darle la oportunidad a los colombianos para que digan si están de acuerdo o no en los aspectos más importantes”, dijo.



En el séptimo debate en la Cámara de Representantes sobre el Acto Legislativo para la Paz fue aprobado el número de debates que tendrá el proyecto de ley que implemente los acuerdos alcanzados con las Farc, además de las facultades especiales que tendría el presidente Juan Manuel Santos “para expedir decretos para facilitar y asegurar la implementación”.