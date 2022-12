Solo el próximo alcalde podría desbloquear renovación del CAN: Renovación Urbana

El gerente de la Empresa de Renovación Urbana Virgilio Barco, Andrés Escobar, encargado de las obras de las torres que reemplazarán el viejo Centro Administrativo Nacional CAN, se refirió en entrevista con Blu Radio al bloqueo que presenta el proyecto.



“Está frenado porque el POT que propuso el alcalde Petro está suspendido, si ese POT hubiera sido aprobado podríamos arrancar con todos los edificios previstos”, aclaró Escobar. (Lea también: Inicia proyecto de renovación urbana ‘Ciudad CAN’ en Bogotá )



En ese sentido, dijo que “ahora nos toca esperar que el siguiente alcalde haga un nuevo POT. La norma nacional dice que los POT tienen vigencia de 12 y el que tenemos hoy vigente fue aprobado en la administración de Mockus y el año entrante se cumple el plazo, por lo que el siguiente alcalde puede modificar totalmente el POT, eso no lo podía hacer Petro, él estaba haciendo una modificación parcial”.



Agregó que actualmente sucedió algo que denominó un “milagro jurídico” que les permite comenzar con las obras de uno de los edificios proyectados, pero el resto sigue bloqueado. (Lea también: Ningún predio de la Universidad Nacional se unirá al Plan de Renovación del CAN )



“Se dio un milagro jurídico que nos permite hacer un edificio (…) el plan desarrollado en 2014 apuntaba a viabilidad jurídica por lo que el POT debería permitir ese proyecto, pero ahora estamos en situación jurídica de limbo porque todos sabemos que el POT que propuso el alcalde Gustavo Petro está suspendido, lleva más de un año dando vueltas”, finalizó.