Solo habrá cese bilateral al fuego cuando se llegue a acuerdo final: De la Calle

El jefe de la delegación de paz del Gobierno Nacional en La Habana, Cuba, Humberto de la Calle , aseguró que no habrá una paz armada y que cuando se decrete un cese bilateral al fuego con la guerrilla de las Farc es porque se llegó a un acuerdo para finalizar el conflicto.

“El Gobierno no está de acuerdo con fórmulas transitorias a la manera de treguas o armisticios temporales, palabras que han sido utilizadas por la guerrilla con una concepción que nosotros no compartimos. Cuando estamos hablando de cese al fuego, no estamos hablando de algo que ocurre en una secuencia de acontecimientos, estamos hablando de la terminación del conflicto”, comentó.

Enfatizó en que una vez las Farc dejen las armas, tendrán que acantonarse con una verificación internacional para determinar que no sigan cometiendo ningún tipo de crímenes.

Entre tanto, se informó que otros seis miembros del bloque Jorge Briceño de las Farc integrarán la mesa de diálogos de paz con el Gobierno en Cuba.

-Las autoridades reportaron la captura de uno de los hombres más importantes del ELN.

-Con la extracción de la primera palada de tierra comenzó hoy en firme el proceso de exhumación de cuerpos en el sector de La Escombrera, Comuna 13 de Medellín. Autoridades confirmaron que hay grupos delincuenciales interesados en obstruir el proceso.

-Autoridades de tránsito en Boyacá investigan si los jóvenes que fallecieron en un accidente de tránsito en una vía del departamento se encontraban en estado de embriaguez.

-En Manizales se cumplirán las honras fúnebres para despedir al Subteniente Andrés Felipe Rojas Muñoz, de la FAC, quien murió en el accidente aéreo del pasado viernes en Codazzi, Cesar.

-En los juzgados de Paloquemao comenzó la audiencia de imputación de cargos al exsecretario de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez.

-15 compañías comercializadoras e importadoras de televisores recibieron una millonaria sanción de la Superintendencia de Industria por no informar de forma correcta sobre la compatibilidad de los televisores con la Televisión Digital Terrestre (TDT).

-Crece el enfrentamiento entre la alcaldía de Bogotá y el gobierno por la construcción de vivienda en la capital. El alcalde Gustavo Petro, insistió en que no permitirá construcciones que vayan en contravía con el medio ambiente.

-En Valledupar hay consternación por el caso de una EPS que internó a una anciana de 80 años en un motel del sur de la ciudad.

-Se profundiza la crisis de los hospitales en Santander. En el municipio de Girón a las mujeres embarazadas les están pidiendo que se vayan a buscar atención en otros centros asistenciales de otros municipios, por la falta de recursos.

-La Cancillería se pronunció sobre la posibilidad de que una colombiana haya muerto asesinada en el mismo episodio en que falleció un fotorreportero de la revista Proceso en Ciudad de México.

-En una pesebrera del sur del Valle del Cauca, fue hallado “lucas”, el caballo del exjugador, Faustino “el tino” Asprilla que estaba extraviado desde el pasado mes de julio.

-En Venezuela comienza la inscripción de candidatos a Diputados para las elecciones del próximo mes de diciembre. La opositora María Corina Machado será una de las primeras en hacerlo, a pesar de haber sido inhabilitada.

-Al menos 27 personas murieron y otras 70 resultaron heridas en el norte de Siria la caída de un avión militar sobre un concurrido mercado.

-Se anuncian las primeras demandas contra el plan para prevenir el efecto invernadero del presidente Barack Obama.

-Este lunes comenzará en el Concejo de Bogotá el debate relacionado con el manto de corrupción que está arropando la contratación en la línea de emergencia 123.

-Las autoridades en Bogotá desarticularon una banda que se dedicaba al hurto de residencias en el sector de Fontibón.