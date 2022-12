Solo Obama decide si Cuba sale de lista de apoyo al terrorismo: Justin Thomas

Justin Thomas, portavoz del Departamento de Estado, explicó en Mañanas BLU, cómo se realizó el estudio para determinar si Cuba debe salir o no de la lista de países que apoya o realiza actos de terrorismo.



“Como ustedes saben el presidente tiene en sus manos los resultados el estudio. El presidente tiene toda la autoridad de tomar esa decisión cuando esté listo”, expresó.



“Se hace todo un proceso definido por leyes en Estados Unidos en donde el Departamento de Estado debe demostrar y estudiar si Cuba durante un periodo ha apoyado o realizado actos de terrorismo, y según los resultados de ese estudio presentamos las conclusiones al presidente Obama, quien toma la decisión”.



Agregó que el presidente no necesita del apoyo del Congreso en esta ocasión. No obstante; el legislativo tiene 45 días para pasar una resolución manifestando que no apoya esta decisión.



“El estudio está basado en los hechos, circunstancias y en la realidad. No tiene nada que ver con lo que pasa políticamente en la isla”.



En caso de que Cuba salga de dicha lista, el próximo paso sería continuar con la normalización de la relación entre ambos países.