Solo Santos está autorizado para manejar tema de paz en el exterior: Gobierno

El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, aseguró en BLU Radio que en la pasada reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez se reconstruyó el diálogo y que la nueva manifestación del Ministerio Público no significa un desencuentro.



“No es un desencuentro, sino todo lo contrario: que la Procuraduría es un agente de paz que sostiene la necesidad de una paz sin impunidad, posición que respalda el Gobierno”, dijo.



Además, señaló que debe quedar claro, para todos los agentes del Estado, que el presidente es el único autorizado para mantener un diálogo con gentes internacionales.



“Lo que sí es necesario que quede claro es que el presidente de la República es la única voz, en su calidad de jefe de Estado, para interactuar con agentes internacionales”, manifestó.



Martínez manifestó que en el diálogo con la Procuraduría “no va a dar un pie atrás, ni del lado del Gobierno ni del lado de la Procuraduría”.



“Hubo oportunidad de que el Gobierno le mostrara cuál es su política en el proceso de paz y le manifestamos al procurador que estamos montados en la misma barca”.



Además, aseguró que en esa reunión se acordó que es inconveniente generar estridencias en esos temas porque desinforman a la opinión pública.



Este lunes, el procurador Ordóñez rechazó el regaño del presidente Santos, quien este fin de semana aseguró que el jefe del Ministerio Público está sobre limitado , y dijo que no depende del presidente para actuar.



A través de un comunicado, el procurador Ordóñez afirmó que “la Procuraduría es un órgano de control independiente y autónomo por mandato de la Constitución”.



“Las atribuciones de la Procuraduría están fijadas en el ordenamiento jurídico y para ejercerlas no necesita autorización del Presidente de la República”, dice.



Además, afirma que "la Procuraduría no requiere que el Gobierno le conceda o reconozca ninguna facultad o derecho para cumplir con su deber legal”.



“Pretender dicha autorización del Gobierno es quebrantar la Constitución”, afirma.