Somos el hazme reír del mundo: Robledo sobre caso de fiscal anticorrupción

El senador del Polo Democrático Enrique Robledo calificó como “bochornoso” el caso del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, capturado con fines de extradición por solicitud de Estados Unidos.



Robledo además reveló que Moreno mintió al adjudicarse un título educativo inventado en su hoja de vida.



“Un doctorado en derecho de la Sergio Arboleda, y lo que hizo fue únicamente inscribirse, parecido al caso de Enrique Peñalosa”, dijo.



Para el senador “hay que tener una mente muy torcida para hacer algo así”, y cuestionó que el fiscal Néstor Humberto Martínez no se hubiera dado cuenta de la clase de persona que era Moreno.



“Si el fiscal lo hubiera investigado un poquito, hubiera actuado con responsabilidad como debe hacerlo, no lo hubiera nombrado. La menor investigación deba que tenía demasiadas maculas, cosas que generaban sospecha, que sembraban la duda de quién era el personaje”, aseguró.



Robledo afirmó que un fiscal puede equivocarse nombrando un abogado que resulte mediocre, “pero en lo que no puede fallar es en que sea una persona de fiar, que genere confianza, que actúe con rectitud”.



“Es algo bochornoso somos el hazme reír del mundo”, concluyó.



Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.



