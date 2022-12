Son 15.000 los colombianos que han regresado desde Venezuela, según la ONU

Según Naciones Unidas ya son 15.000 los colombianos que han regresado a Colombia tras estallar la crisis con Venezuela.

“El número de colombianos deportados que han ingresado por Norte de Santander se mantiene estable en 1.097, desde el 26 de agosto. Mientras la cifra de personas retornadas alcanza las 15.174”, dice un informe del organismo.

En total, según la ONU, 1.355 personas han sido deportadas hacia Colombia desde el 21 de agosto a través de las fronteras de Norte de Santander, Arauca y La Guajira.

El organismo asegura que “persisten vacíos en materia de protección y respuesta que afectan en particular a: familias que no se encuentran en albergues formalizados, personas que han llegado informalmente a otros municipios que no han declarado el Estado de Calamidad Pública y connacionales que se encuentran en Venezuela con intención de retornar a Colombia”.

