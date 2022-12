¿Son justificadas las razones de habitantes de El Mango para desalojar policías?

Luego de la asonada registrada en El Mango, Cauca, donde policías tuvieron que abandonar el corregimiento por la protesta de los pobladores de esa zona, los panelistas de Mañanas BLU debatieron sobre la delicada situación que se vive en el lugar.



“Dónde está la coordinación de la Policía con el Ejército, cómo es posible que si los pobladores ven los cilindros que está llevando las Farc no haya un operativo conjunto de la Policía y el Ejército para garantizarle a la gente de El Mango la seguridad”, se pregunta Juan Lozano. (Lea también: Nosotros no tenemos nada en contra de la Policía: líder de El Mango )



Por su parte, Sandra Borda manifestó que todo lo que sucedió “es una oportunidad inmejorable para hacer una reflexión acerca de lo que significa la presencia del Estado en un montón de áreas en donde el conflicto y las economías ilegales han puesto de por medio a la población civil y la han dejado absolutamente victimizada”.



Entretanto, Nicolás Uribe afirmó: “lo que percibo es que ese corregimiento está abandonado a su suerte y a la voluntad de las Farc, en donde claramente lo que reclamaban no era que se fuera la Policía sino que le resolvieran uno o dos problemas: que atacaran la guerrilla y la sacaran a patadas de allá para que no se convirtiera en un factor de amenaza, o que la Policía se trasladara para no convertir a la población en carne de cañón de los cilindros bomba que ellos mismos habían denunciado”. (Lea también: Estación de El Mango debe reubicarse para no afectar civiles: alcalde de Argelia )



Finalmente, Luis Guillermo Vélez aseguró que “es una medida de hecho sin duda alguna; sancionable, cuestionable pero es la consecuencia de la falta presencia del Estado y de una estrategia adecuada para defender la zona de la Policía y de las Fuerzas Militares”.