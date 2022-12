Son más de 100 los indígenas heridos por enfrentamientos con Policía en el Cauca

Ya son 106 los heridos que dejan los enfrentamientos entre indígenas e integrantes de la fuerza pública en el departamento del Cauca, según lo revelo Héctor Fabio Dicue, consejero de la asociación de cabildos del norte del departamento, quien además afirmó que las comunidades indígenas no son las responsables de la quema de un bus ni de atravesar varios vehículos en la vía Panamericana.



“De la forma como incursionarías sobre la vía las personas que perpetraron este hecho no son los procedimiento que nosotros como comunidades indígenas tenemos, más aun cuando en ese lugar se encuentra a 6 kilómetros del sitio donde se encuentran las comunidades reunidas. Nosotros no somos. 106 heridos, 15 de ellos remitidos a hospitales de segundo y tercer nivel, 5 heridos por arma de fuego”, puntualizó el consejero.



Dicue, quien el encuentra en la capital del país, afirmó que buscan concertar una reunión con el Gobierno Nacional.