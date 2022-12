cerca de ser fichado por el Uribe Centro Democrático .

“Recibí propuestas también del Partido Liberal , entre otros, que me han venido ofreciendo poder participar en sus listas al Senado y a todos les dije que no, que no me interesaba, llevo ocho años fuera de la actividad política”, comentó Chamorro.

Jimmy Chamorro, quien se declaró de ideología centro radical, manifestó que nunca ha estado ni a favor ni en contra del presidente Juan Manuel Santos aunque la coyuntura política es la que lo hace afiliarse al oficialista Partido de La U .

El ahora candidato confirmó que su estado de salud está bien luego de sufrir hace 10 años un cáncer.