Suministro de energía está garantizado aun si Hidroituango no entra en operación: MinMinas

Con la subasta de energía de la semana pasada se logró poner la confiabilidad por encima de la incertidumbre, según dijo la ministra de minas y Energía, María Fernanda Suárez, en Mañanas BLU.



Para la funcionaria, aún en eventualidades como el Fenómeno de El Niño y la eventual no entrada en operación de Hidroituango en los plazos estipulados la subasta garantizará el suministro de energía.



“Lo más importante de la subasta que realizamos el viernes es que asignamos 200 gigavatios – hora – día. Eso significa que estamos preparados para tener confiabilidad energética, incluso en fenómenos de variabilidad como El Niño o incluso si proyectos del tamaño de Hidroituango o algún proyecto de este tamaño no estuviera disponible entre los 2021 y 2023”, expresó.



Suárez dijo “si los proyectos no entran en las fechas determinadas se hace un proceso de investigación que puede terminar en la ejecución de esas garantías”.



Esta versión también la entregó el presidente Iván Duque, quien, tras la subasta de energía, aseguró que con los nuevos proyectos que entrarán en funcionamiento en 2021 se disminuye el riesgo de vulnerabilidad energética frente a la contingencia en Hidroituango.



El primer mandatario, además, confirmó que en el corto plazo habrá disminución en el cargo por confiabilidad, lo que "va a repercutir favorablemente en las tarifas de 2022".