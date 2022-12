SuperServicios multa con más de $1.000 millones a CGR, operador de Doña Juana

El operador del relleno sanitario Doña Juana, CGR, fue multado por más de 1.000 millones de pesos por fallas en la operación.



Se trata de la primera sanción que emite la Superintendencia de Servicios Públicos en medio del escándalo por la mala disposición de los residuos en el relleno que sirve a Bogotá.



El superintendente José Miguel Mendoza explicó que luego de analizar la situación, evidenciaron fallas que terminaron en una invasión de insectos en la zona.



“Las fallas específicas que encontró la Superintendencia, que dieron lugar a esta multa, tienen que ver con defectos en el cubrimiento de basuras. Es decir, como no se cubrieron adecuadamente unas basuras que estaban regadas en el terreno, eso trajo unas moscas que fueron invadiendo unos terrenos aledaños”, explicó.



Por tal motivo, confirmó, se impuso una multa de 1.060 millones de pesos.



Sin embargo, aclaró que el operador tiene derecho a presentar un recurso de apelación y la Superintendencia lo analizará rápidamente.



“En caso de que se confirme la multa y no prospere ese recurso de reposición, deberá pagarse inmediatamente la multa”, finalizó.



