SuperSociedades advierte que moneda virtual Onecoin no sirve como medio de pago

Onecoin es una moneda virtual que se publicita por internet y que según la SuperSociedades no está vigilada, ni regulada por las autoridades colombianas. "De acuerdo con el Banco de la República, la única unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas), por lo que otros mecanismos, como en este caso ‘Onecoin’ no constituyen un medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado", señaló la entidad.

La SuperSociedades advirtió que Onecoin no es un activo que tenga equivalencia a la moneda legal de Colombia y tampoco es un activo que pueda ser considerado una divisa, pues no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países.

“Onecoin no puede utilizarse en las operaciones que trata el Régimen Cambiario contenido en la Resolución Externa No 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República. No es multinivel, pues tampoco figura dentro de las empresas legalmente constituidas como multinivel en Colombia, de acuerdo con la información disponible a la fecha en las bases de datos de la Superintendencia de Sociedades", agregó la entidad de vigilancia y control.

-Las autoridades en Norte de Santander revelaron nuevos detalles del secuestro de la joven abogada en Ocaña, Melisa Trillos.

-Aumentan las probabilidades de que el país sea impactado por el fenómeno de la niña a partir del segundo semestre de este año.

-Por la falta de pago de sus salarios renunció todo el personal médico de la cárcel modelo de Bucaramanga, según denunció la Defensoría del Pueblo.

-En el Huila una menor de edad y su padre fueron asesinados en las últimas horas al parecer por motivos pasionales.

-En Ecuador los comerciantes ya comenzaron a vender sus productos con normalidad a pesar del grave terremoto, con el fin de recuperar lo perdido.

-Venezuela podría solicitar ante la OEA, la destitución de Luis Almagro como secretario general del organismo.

-Las autoridades japonesas allanaron en las últimas horas una de las sedes de la compañía automotriz Mitsubishi en busca de información sobre el fraude en los consumos de combustible confesado ayer por el presidente de la compañía y que podría afectar a más de 600.000 vehículos.

-Se hizo oficial la salida del Pecoso Castro de la dirección técnica del deportivo Cali.

-Siguen creciendo las denuncias de ciudadanos en Bogotá, que dicen que se les elevó el precio de la luz, pese al ahorro del mes de marzo.

-Hasta el hospital Santa Clara fue llevado por la Policía un hombre que fue atacado con arma blanca en una estación de TransMilenio.