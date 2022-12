SuperTransporte confirma millonaria sanción a Uber

La Superintendencia de Transporte confirmó la multa de $344.727.000 por “facilitar y promocionar –a través de medios masivos y de publicidad– la prestación de servicios de transporte no autorizado en el país”.



De acuerdo con el organismo, Uber desconoció una orden de no divulgar por medio de voceros, de terceros y de medios publicitarios los servicios no autorizados de transporte que ofrece al público.



Le puede interesar: Investigan ataque a conductor de Uber en Medellín .



“Un superintendente ad hoc nombrado por el Ministerio de Transporte, tras la recusación interpuesta por la plataforma en contra del director de la entidad, Javier Jaramillo, concluyó que Uber Colombia S.A.S., a través del uso de su plataforma tecnológica, facilita la violación de las normas de transporte, al permitir que se preste el servicio de transporte público individual de pasajeros en vehículos de servicio especial y en vehículos particulares”, dice el organismo en un comunicado.



“Si luego de las indagaciones preliminares que adelanta, la Supertransporte halla mérito para abrir nuevas investigaciones por esta misma conducta, la empresa se expone a multas sucesivas hasta de $368 millones cada una”, agrega.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad