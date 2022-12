¿Tambalea permanencia de 'Jesús Santrich' en la JEP?

Queda tambaleando la situación del exguerrillero ‘Jesús Santrich’ al no presentarse ante la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP a comparecer por el caso de secuestro.

La citación ya había sido aplazada en tres ocasiones porque 'Santrich' estaba en la cárcel y no tenía acceso al expediente del caso.

Sin embargo, pese a que al recuperar su libertad lo tenía en su poder y fue a la sede de la JEP a solicitar una nueva fecha para rendir versión, este lunes tras desaparecer hace exactamente un mes, incumplió sus compromisos y no se presentó.

Fuentes le confirmaron a BLU Radio que la defensa del representante presentó a los magistrados de la Sala de Reconocimiento una versión por escrito de 70 páginas de ‘Santrich’ sobre el caso de secuestros, versión que ya había preparado el exjefe guerrillero cuando salió de La Picota y que tiene fecha del 28 de junio de este año. Sin embargo, no existe un documento que explique su no comparecencia.

BLU Radio pudo conocer que en el escrito ‘Santrich’ expresa su participación y conocimiento sobre cómo se adelantó el proceso de secuestros por parte de la guerrilla de las Farc, cómo fue su ingreso a la insurgencia y qué hizo durante su permanencia. Por último, manifiesta su intención de asistir a la versión colectiva de las Farc en este caso, que sería programada para finales de agosto.

La JEP estudia si abre un incidente de incumplimiento, y en ese caso, ordenará pruebas y decidirá si es expulsado del sistema de justicia transicional o si ordena su captura.

Cualquiera que sea el panorama, la decisión tendrá repercusiones en la Sección de Apelación, que estudia la apelación de la Procuraduría sobre la Garantía de no Extradición que le otorgó la Sección de Revisión al exnegociador de paz de las Farc, el pasado 15 de mayo.

