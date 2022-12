Tarifas subirían si se puede cambiar fácilmente fecha de vuelos: aerolíneas

Juan Emilio Posada, presidente de Viva Colombia, se declaró en contra del proyecto de ley que busca dar flexibilidad a los pasajeros del transporte aéreo.

“El negocio nuestro es de volumen y precios bajos. Nuestra preferencia es tener es aviones llenos y tarifas muy bajas. Para eso se requiere que las reglas de juego sean las propias de esas tarifas”, indicó.

Agregó que si el proyecto prohíbe que haya reglas de juego propias de tarifas promocionales, se estaría dando un golpe al modelo de negocio.

“Cuando el cliente tiene la posibilidad de cambiar la fecha del vuelo está quitándole la posibilidad a otro cliente la posibilidad de usar la silla a tarifa baja”, expresó.

“En la medida en que sea muy fácil para un pasajero utilizar la silla que tenía reservada, la probabilidad de que se vaya vacía es muy alta y eso haría que se suban las tarifas para tener en cuenta ese riesgo”, agregó.

Finalmente, indicó que, en su opinión, es necesario que haya reglas de juego diferentes, dependiendo del tipo de tarifas.

Por su parte Germán Efromovich, propietario de Avianca, aseguró que el proyecto dejaría en desventaja competitiva a las aerolíneas y que además habría que transferir el costo a los demás usuarios.

“Esa iniciativa no trae beneficios, no tiene pies. Habría que trasferir ese costo de una menoría a la mayoría y eso perjudicaría no solo al viajero, sino también a la demanda por viajes”, explicó.

A juicio de Eduardo Crissien, representante del Partido de La U, la idea del proyecto es eliminar las sanciones que hoy interponen las aerolíneas por incumplimiento por parte de los usuarios.