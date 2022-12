Taxistas de Soacha bloquean vías por posibilidad de nuevos cupos en el municipio

Más de 200 taxistas protestaron en la mañana de este lunes en Soacha, lo que genera caos en la movilidad desde el sector de Madelena hasta la calle 67 sur, sentido Bogotá-Soacha.



Los conductores protestan porque aseguran que se quieren reabrir más de 3 mil cupos en el municipio y dicen que no hay demanda suficiente.



En diálogo con Blu Radio, uno de los líderes de la protesta aseguró que no es adecuado que los taxis de Bogotá entren al municipio sin restricciones, mientras que los de Soacha no puedan trabajar en la capital del país.



A las 10:00 de la mañana se llevará a cabo una reunión con la Policía de Tránsito para buscar una solución a sus requerimientos.