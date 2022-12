Taxistas deben entender que somos clientes y no enemigos: líder de Día sin taxi

Lorena Salamanca, quien impulsa el día sin taxi en Bogotá, dijo que en la actualidad unas 25 mil personas se han unido en Facebook a la iniciativa y agregó que los taxistas deben entender que los usuarios son clientes y no enemigos.



“Queremos que el usuario es un cliente y no un enemigo del taxista”, manifestó.



Además, señaló que esta es una iniciativa pedagógica: “es una jornada pacífica, en donde queremos que la gente se gaste la plata del taxi en milhojas y pasteles”.



También, aseguró que la idea es buscar mejorar el servicio y negó que la iniciativa tenga que ver con Uber.



“Esta es la voz que hacía falta porque han hablado los taxistas, ha hablado el Gobierno, pero los usuarios es la primera vez que nos manifestamos”, manifestó.



Finalmente, Salamanca indicó que el día sin taxi -que está programado para este martes- es una voz de protesta contra las empresas que no seleccionan el personal.