Técnicos colombianos, candidatos a dirigir selección peruana de fútbol

Los colombianos Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio se perfilan como candidatos para técnico de la selección peruana, que se alista para la Copa América de Chile-2015.

Tras la salida de técnico uruguayo Pablo Bengoechea, ahora en Peñarol de Uruguay, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) mantiene silencio sobre el nuevo entrenador.

Sin embargo, la prensa deportiva sostiene que el nuevo presidente de la FPF, Edwin Oviedo, baraja los nombres de los colombianos Rueda y Osorio.

Oviedo es un admirador del fútbol colombiano, ya que siendo presidente del club Juan Aurich de Chiclayo, en 2011 contrató a Diego Umaña que lo sacó campeón, anteriormente a Luis Fernando Suárez en el 2009 que logró clasificarlo a la Copa Libertadores, según la prensa.

Revela que la empresa All Soccer Group que representa a Rueda fue la que lo propuso a la FPF y que luego Oviedo recibió una carpeta sobre la labor de Osorio.

Perú busca salir de la sequía de ir a un Mundial. Al último que asistió fue al de España 1982.

El DT Rueda clasificó a Honduras para el Mundial de Sudáfrica 2010 y a Ecuador para el Mundial de Brasil 2014. Osorio actualmente dirige al Atlético Nacional de Medellín, que logró el subcampeonato de la Copa Sudamericana 2014.

"A mí me encantaría dirigir a Perú. Conozco a la mayoría de los jugadores. Estoy solo esperando la respuesta del directorio de la Federación", dijo Rueda.

El nombre de Osorio fue resaltado por la prensa que en entrevista con el diario El Bocón dijo "lo que puedo decir es que respeto mucho a Perú y si existe algo concreto tendremos la oportunidad de hablar".

A estos dos nombres, se sumó en los últimos días la del técnico argentino Ricardo 'el Tigre' Gareca (ex Vélez Sarsfield) que entre el 2007-2008 dirigió al peruano Universitario de Deportes.

"Queremos ir al Mundial y trabajaremos intensamente para ese objetivo, por eso he convocado a personalidades deportivas, entre ellos a ex seleccionados y dirigentes para que me ayuden a designar al nuevo técnico", dijo Oviedo.

El vice presidente de la FPF, Agustín Lozano, precisó que la federación está evaluando nombres de diversos técnicos extranjeros, "con capacidad profesional y psicológica para llegar al jugador peruano".

Lozano anunció que el 20 de enero se sabrá el nombre del nuevo técnico de la selección inca que tendrá como objetivo consolidar un equipo de cara a la Copa América, a jugarse del 11 de junio al 4 julio 2015 en Chile, la competencia más importante antes de las eliminatorias al Mundial Rusia-2018.

El periodista deportivo Eddie Fleischman se mostró a favor que Juan Carlos Osorio para nuevo técnico de la selección "por ser uno de los mejores de Sudamérica en los últimos años".

"Yo prefiero a Osorio porque hizo un gran trabajo con Atlético Nacional que ahora uno de los mejores equipos en Sudamérica", dijo a la AFP Fleischman aunque indicó que hubiese preferido a un entrenador europeo.

"Lo importante para Perú es devolverle la identidad de juego que ha perdido o encontrar una mejor identidad de juego más modernizada", agregó.

Por su parte, el ex jugador Guillermo La Rosa, autor del último gol peruano en un Mundial, en España-1982, sostuvo que cualquiera de los dos entrenadores sería el más indicado para asumir las riendas del equipo bicolor.

"Los dos son buenos entrenadores, el que elija la federación ojalá sea el más idóneo", dijo a la AFP La Rosa que militó en los clubes colombianos Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Pereira y Cúcuta.

La actividad de la selección peruana se reiniciará el 27 de marzo por fecha FIFA cuando enfrente en un amistoso en Lima a Chile que busca ganar en su casa su primer título de Copa América.

Perú alcanzó el tercer lugar en la Copa América de Argentina-2011 bajo la dirección del uruguayo Sergio Markarián.

AFP.