¡Tenga cuidado! Cambió la normativa de llanta de repuesto en Colombia

En una circular emitida por el Ministerio de Transporte, se informa que aquellos vehículos, cuya tecnología no requiera una llanta de repuesto, no serán multados por agentes de tránsito, debido a que no los necesitan, ya que pueden seguir operando si una de ellas sufre un pinchazo.



“Los vehículos que, por sus condiciones, características técnicas y tecnológicas, no posean llanta de repuesto podrán circular y no ser objeto de órdenes de comparendo”, indica la circular.



A las tecnologías que se refiere la cartera de Transporte son:



- Tire Repair Kit o Mobility Kit



- Run flat



Esta es la circula emitida por el Ministerio de Transporte:

