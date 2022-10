Tengo autorización de forense Botella para que sea testigo pericial: Jesús Yepes

al juez del caso que ordene tomar testimonio pericial al médico Botella en la audiencia de juicio público.

Mientras que el juez del caso no diga que el doctor Miguel Botella puede ser traído al juicio a declarar como perito, él no es perito”, dijo Yespes al agregar que él no es un abogado tan irresponsable para hacer solicitudes sin que él (Botella) lo haya autorizado.

"En mi computador tengo los correos que hace rato nos hemos cruzado con el forense Botella": aseguró Yepes.

Por último, el abogado dijo que la Fiscalía no tiene a la fecha un testigo que diga que a Luis Andrés Colmenares lo mataron.