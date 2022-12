Tengo "foro" diplomático, soy 544 de la CIA: otro escándalo de Nicolás Gaviria

pasar por agente de la CIA y además repitiendo la famosa frase “usted no sabe con quién soy yo”.

“Le voy a decir una cosa, no se meta conmigo porque usted termina en el Chocó. Usted no sabe con quién está hablando. Yo soy ciudadano pero tengo diplomacia. No me voy a relajar”, asegura el hombre mientras dice que pertenece a la CIA.

Además, pregunta nuevamente a los policías si tienen estudio, mientras los amenaza con enviarlos al Chocó.

“¿Quieren trabajar allá? Ustedes díganme un sitio y yo los mando para allá”, dice uno de los apartes del audio.

Video: occioweb