Testimonio confirmaría entrega de dinero de Odebrecht a publicista de campaña Zuluaga

Blu Radio conoció una de las declaraciones de Eleuberto Antonio Martorelli, expresidente de Odebrecht Colombia, a autoridades del país, en la cual relata la ruta que siguió el supuesto pago al publicista Duda Mendoça en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014.



Si bien en varias oportunidades Mendoça ha explicado que la multinacional brasileña fue la que le pagó por la asesoría a la campaña, en esta declaración Martorelli explica que su superior Luiz Mameri, presidente de Odebrecht para América Latina, conoció la información y de hecho habría respaldado la contribución.



"En visita de trabajo me lo confirmó Daniel García (exdirector del Invías) indicando que el publicista le había solicitado a la campaña pagos adicionales por 1,5 millones de dólares a lo que ya habían acordado. Yo interpreté este comentario como un mensaje para que la compañía acompañara a la campaña pagando los costos adicionales cobrados por el publicista", dijo Martorelli.



El exdirectivo continúa su declaración diciendo que decidió "llevar el asunto ante mi superior Luiz Mameri, porque sería interesante apoyar la campaña del señor Zuluaga, porque venía subiendo en las encuestas y podría estar en la segunda vuelta en las elecciones".



Posteriormente, confirma que recibió el visto bueno de su superior y que después de obtenerlo “hice una programación junto al departamento de operaciones estructurales para que procediera el pago por un valor de hasta 1,5 millones de dólares directamente al publicista, ya que este tenía contratos con la compañía en Brasil".



El funcionario manifestó que, "como ya había una relación entre la compañía y el publicista Duda, no tengo conocimiento acerca de la forma como fueron realizados los pagos, los cuales debieron ser hechos por el equipo de operaciones estructuradas por un valor de aproximadamente 1,6 millones de dólares, habiendo podido constatar posteriormente que los valores fueron transferidos a una empresa off shore denomina Topsail Holding, empresa posiblemente del señor Duda Mendoça".



"Aclaro que después de sindicar al señor Daniel García que no se preocupara con los adicionales reclamados por el publicista nunca volví a tratar el tema con él", concluyó.



Esta declaración hace parte del expediente que tiene el Consejo Nacional Electoral y que representaría una de las pruebas en la indagación preliminar que adelanta el organismo a la campaña uribista, sobre la cual ya se tiene listo incluso un pliego de cargos.



El tema, sin embargo, está congelado mientras el próximo primero de junio las autoridades brasileñas levantan la reserva a la información que reposa en los expedientes de ese país sobre este caso de sobornos que salpica a al menos 14 países en el mundo.



