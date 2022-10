The Economist asegura que cultivo de coca en Colombia está en “su punto más alto”

La Revista The Economist publicó un artículo titulado "El cultivo de la coca en Colombia en su punto más alto" en el que explica cómo la larga negociación entre el Gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC y el anuncio del pago de subsidio por cada familia cocalera, fueron la combinación perfecta para que la superficie de coca en Colombia creciera 37% desde 2015.



La publicación asegura que el anuncio “con antelación” de la entrega de miles de dólares para las familias que cultivan coca sustituya sus cultivos por siembras legales, sumado a la suspensión de las fumigaciones aéreas con Glifosato, ayudaron a que más personas se dedicaran a los cultivos ilícitos y así aumentar el porcentaje de coca en el país.



Según los datos entregados por The Economist, 58 mil familias de cocaleros responsables de 49 mil hectáreas sembradas en Colombia ya han suscrito el acuerdo de sustitución. Sin embargo, hay regiones donde ningún campesino ha aceptado el trato.



Las razones del rechazo serían la falta de confianza en que el Gobierno cumpla con los pagos y que no están de acuerdo con la velocidad del proceso, que creen, debería ser más gradual.



Agrega el artículo, que las Farc han cumplido con el trato.