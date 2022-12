Tía de Pablo Escobar contó cómo fueron los últimos minutos al lado de su sobrino

Luz Mila Gaviria tía del Pablo Escobar, el capo más temido de la historia nacional, contó por primera vez cómo fueron esos últimos minutos de vida del jefe del Cartel de Medellín.



La familiar del capo señaló que salió a comprar unas cosas para su sobrino y su escolta y que Escobar le pidió que estuviera a las tres de la tarde en la casa para evitar que las autoridades la atraparan a ella. (Lea también: "Mi padre tenía negocios con Frank Sinatra en Miami": Juan Pablo Escobar )



“Cuando salí a comprar las cosas y me dijo que tenía que estar a las 3 aquí, si está después de las 3 yo miro que hago porque no me puedo quedar, porque de pronto la cogen a usted”, dijo Luz Mila.



La tía de Escobar agregó que se distrajo saludando a varias personas y que cuando tomo el taxi para regresar a la casa, vio varios movimientos que la alertaron sobre lo que estaba pasando.



“Vi mucho movimiento, yo iba en el carro cuando vi motos, carros, gente con metralletas, y le dije al taxista qué pasaría señor y él me respondió será que van a coger a ‘pablito’”, agregó.



Luego de esto señaló que llamó a sus familiares para darles la noticia sobre la muerte del jefe del Cartel de Medellín.



“Me encontré a mi hija y le dije que mataron a Gustavo y a Pablo”, dijo Luz Mila que confesó que el último plato que le preparó a su sobrino fue espaguettis.