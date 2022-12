Tiene que haber voluntad política de cumplir la ley: Ministro del Interior

Aurelio Iragorri , ministro del Interior, explicó en Mañanas BLU cuál sería el procedimiento a seguir en caso de que se ratifique la sanción impuesta por la Procuraduría al alcalde Gustavo Petro que lo destituyó e inhabilitó por 15 años.

El ministro aseguró que lo primero que hay que hacer es esperar que se termine el proceso disciplinario, “aún quedan muchas cosas por resolver, lo primero es que el alcalde tiene 11 días para notificarse de la sanción, incluyendo el edicto, luego, tiene tres días para presentar un recurso de reposición y ahí si no hay límite de tiempo para que la Procuraduría confirme o rechace el fallo”.

Agregó que si en caso de que se confirme la sanción, el Gobierno debe solicitar al partido del alcalde una terna de la cual saldrá el alcalde encargado y desde ese momento se tienen máximo 55 días para llamar a elecciones.

Sobre la posible desconfianza de la administración Petro a que no tenga un alcalde encargado de una terna enviada por los progresistas, Iragorri aseguró que “eso no entra en las posibilidades pues existen términos legales que hay que cumplir y por los cuales no se puede alargar el encargado”.

La sanción a Gustavo Petro

Este lunes el procurador General de la Nación informó la destitución e inhabilidad por 15 años al alcalde de Bogotá por tres irregularidades que encontró en la implantación del sistema de aseo en diciembre de 2012. (Más de esta noticia).

La Procuraduría comprobó que Gustavo Petro le asignó el servicio de aseo a dos empresas sin capacidad, además de que improvisó la compra de compactadores usados incurriendo el detrimento al patrimonio público y finalmente pasado unos días volvió a contratar a los operadores que había sacado del negocio. Además, el procurador aseguró que con el decreto que sacaba de circulación a esos operadores se vulneró el derecho a la libre empresa.

“Él sabía que sus decisiones eran irregulares, como lo habían advertido en forma oportuna entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente”, relató Alejandro Ordóñez.