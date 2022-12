Timochenko a Santos: Trabas a acuerdo de justicia, ¿busca hacernos tirar toalla?

A través de su cuenta de Twitter, el máximo cabecilla de las Farc le preguntó al presidente Juan Manuel Santos si “las trabas” al acuerdo de justicia busca hacerles tirar la toalla, en referencia a un comentario que hizo el primer mandatario sobre el proceso de paz.

.@JuanManSantos Trabas de todos los días para impedir cerrar acuerdo sobre Justicia busca hacernos “tirar la toalla”? — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) November 11, 2015

El presidente Santos indicó durante una entrega de viviendas en Túquerres, Nariño, que en varias oportunidades ha contemplado “tirar la toalla” durante las negociaciones de paz con las Farc.

“Yo me propuse a terminar con ese conflicto y comencé con ese camino. Le confieso gobernador que muchas veces me he sentido triste, me he sentido defraudado como con ganas de tirar la toalla”, dijo Santos.