‘Timochenko’ abrió la posibilidad de diálogo con Uribe

En una entrevista con el diario argentino Página 12, titulada “Reportaje exclusivo a Timochenko, el legendario líder de las Farc colombianas”, Rodrigo Londoño Echeverri se refirió al tan mencionado encuentro con el expresidente Álvaro Uribe, máximo oponente al proceso de paz.



Aseguró que, aunque está en el campo de la especulación, depende de él mismo.



“Desde el inicio del proceso insistimos en que se vinculara, pero siempre se negó. Hasta último momento que se le hizo un llamamiento público. Incluso, después del plebiscito, él dijo que no tenía nada que venir a hacer a La Habana. Pero después comenzó a pedirnos que lo recibiéramos, pero ya le dijimos que no. No había nada que hablar. Las cosas tienen su momento, pero no descarto que en la dinámica de la política nos pongamos a buscar acuerdos en función de sacar adelante este proceso”, dijo ‘Timochenko’, dejando entrever que las Farc siguen en disposición de un diálogo con el senador Álvaro Uribe.



Se refirió también al Nobel de Paz del presidente Juan Manuel Santos afirmando que “el premio se lo dieron sólo a Santos, pero hay dos partes en la negociación".



“A nosotros no nos motiva eso”, agregó, y dijo que el máximo premio para él es la implementación de los acuerdos.



Finalmente, habló de la propuesta del Gobierno de transición que propusieron.



“Es una idea que lanzamos a la discusión porque los del NO ya están haciendo campaña. Álvaro Uribe está por Estados Unidos presionando y buscando apoyos. Por eso, los que queremos la paz debemos empezar ya”, finalizó.