TLC no se hizo para el primer año, se hizo pensando en largo plazo: MinComercio

año y aseguró que el acuerdo “fue bueno, en 52 semanas hay 180 productos nuevos que llegaron por primera vez en grandes volúmenes”.

No obstante, el jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo dijo que si el acuerdo se mira desde otra perspectiva la gran caída de este año ha sido por cuenta del carbón, del ferroníquel, del petrolero y del café; tanto en términos de volúmenes como en términos de precio.

“Más de 700 nuevas empresas, pymes, están exportando por primera vez a Estados Unidos. El tratado se hizo pensando en diversificar las exportaciones y aumentar las empresas exportadoras”, destacó Díaz-Granados.

Por último, el ministro resaltó que los tratados no son inmunes a la circunstancia puntual de la economía, debido a la situación que atraviesa Estados Unidos.

“Todos los países de América Latina que tienen acuerdo en con EE.UU., sin excepción, han aumentado sus exportaciones en el mediano plazo. Se está viendo la reducción de desempleo”, dijo.

Finalmente, Sergio Díaz-Granados dijo que no tiene interés en dejar su cargo. “Yo estoy hasta que el presidente me necesite, no he renunciado ni me han pedido la renuncia”, puntualizó.

