Todo listo para reunión Santos – Trump

Este viernes después de las 2:00 de la tarde, hora colombiana, se reunirán en la Casa Blanca el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el mandatario de los estadounidenses Donald Trump.

Santos aseguró que su visita a Washington es "clave" para el país porque se tratarán temas de paz, comerciales y lucha antinarcóticos.

El jefe de Estado colombiano tiene una agenda que también abarca entrevistas con congresistas republicanos y demócratas y empresarios.

Cabe mencionar que el mandatario colombiano llega a Washington dos semanas después de que el Congreso de EE.UU. aprobara un paquete de ayuda a Colombia por 391 millones de dólares que permitirá impulsar la iniciativa Paz Colombia.

Los temas del encuentro, de aproximadamente una hora, serán, entre otros, la paz de Colombia, la lucha antinarcóticos, las oportunidades comerciales y la política regional.



Tras el encuentro con Trump, Santos irá a una cena organizada por The Economic Club of Washington D.C., en la que intervendrá David Rubenstein, cofundador de The Carlyle Group, considerado el mayor fondo privado de inversión del mundo.



En la cena el presidente colombiano hablará ante cerca de 800 empresarios y presidentes de compañías sobre el cambio experimentado por el país en los últimos años.

Para el viernes la agenda incluye un encuentro con el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y la participación como orador en la ceremonia de graduación del curso 2017 de la Universidad de Virginia, en el campus principal de la ciudad de Charlottesville.

Santos estuvo de visita oficial en Estados Unidos en febrero del año pasado con motivo de los 15 años del Plan Colombia.

En esa oportunidad se reunió con el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), con quien lanzó la iniciativa Paz Colombia.