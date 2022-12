Todo lo que se sabe antes de la presentación del Apple Watch

El muy esperado reloj inteligente de Apple debería ser presentado el lunes, con el que el gigante tecnológico intenta diversificarse y establecerse en el mercado de las joyas.



Los especialistas de la industria creen que Apple Watch será la vedette de un evento de prensa que se realizará en el mismo anfiteatro en el que el grupo de Cupertino (California), presentó el iPad.



El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dio pocos detalles sobre el reloj inteligente, pero afirmó "no poder vivir sin él".



El gigante estadounidense había anunciado con gran pompa el año pasado su intención de lanzar al mercado el Apple Watch durante el mes de abril. Este será el primer nuevo producto de Apple desde el iPad, en 2010.



Según Apple, el reloj se venderá a 349 dólares en Estados Unidos y estará disponible en dos formatos y tres colecciones, una de ellas la "Apple Watch Edition", que cuenta con una caja en oro amarillo o rosa de 18 quilates, de cristales de zafiro y correas de alta gama.



El reloj estará ligado al iPhone y contará con numerosas aplicaciones y sensores, en su mayoría relacionados al monitoreo de la condición física.



Apple, un nuevo jugador en el mercado de los accesorios, apunta a tener el mismo estrepitoso impacto en el nicho de los relojes inteligentes, como el iPod en el mercado del MP3 y el iPad en el mercado de las tabletas.



Este segmento de mercado ya está cómodamente ocupado por los fabricantes surcoreanos Samsung y LG, por el japonés Sony así como por la startup Pebble.



Motorola, que fue adquirida por el gigante chino Lenovo el año pasado, también concibió un reloj inteligente, y Huawei, otro fabricante chino, reveló el suyo en el Congreso mundial de telefonía móvil en Barcelona la semana pasada.



La empresa de análisis Strategy Analytics predijo que convulsionará el mercado con el lanzamiento del nuevo producto, y proyectó ventas por 15,4 millones de unidades en todo el mundo en 2015, lo que le garantiza una participación de mercado del 55%.



"El Apple Watch es el catalizador para lanzar el mercado mundial de relojes inteligentes", indicó Neil Mawston, el director ejecutivo de Strategy Analytics.



"La célebre imagen de marca de Apple, sus fanáticos leales, una fuerte presencia en tiendas y su ecosistema de aplicaciones bien provista asegurará un buen futuro al reloj", agregó.



Sin embargo, Mawtson señaló que algunos detalles deberán ser corregidos. "La primera generación de Apple Watch nunca es perfecta".



"Por ejemplo, el diseño del reloj no es tan vistoso como el de los modelos rivales, sobre todo el Huawei Watch, su autonomía tampoco será tan larga a la que están acostumbrados los dueños de relojes y el elevado precio de productos Apple pueden ser obstáculos para varios consumidores".



El analista del Deutsche Bank, Sherri Scribner prevé un impacto aún más elevado, con ventas por 17,6 millones de unidades este año.



De acá a 2018, uno de cuatro dueños de iPhone tendrá un Apple Watch, un segmento que le generará a la compañía unos 26.000 millones de dólares.



Otros dudan que el reloj inteligente se convierta en un accesorio imprescindible, sobre todo si el precio se mantiene en ese nivel.



Roger Kay, analista de Endpoint Technologies Associates consideró, por su parte, que "los consumidores leales a Apple serán responsables de un cierto volumen de ventas, pero eso no garantiza la adopción masiva del producto".



"Unas 10 millones de personas deberían comprarlo porque es un producto Apple", dijo Kay.



"Pero la gran interrogante es saber si el segmento del mercado tiene futuro".



Otro factor importante es saber si Apple está en condiciones de crear un gran entusiasmo en torno al producto sin su legendario jefe ejecutivo Steve Jobs, fallecido en 2011".



"Steve podía hacerle creer a todo el mundo que era la próxima maravilla, y la gente estaba preparada para creerlo", agregó Kay.



"Nunca presentaron un nuevo producto sin Steve. Ese es el desafío de Tim Cook."



