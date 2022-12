Todo lo que tiene que saber para salir a votar este domingo en Bogotá

El registrador distrital Jaime Hernando Suárez habló en Vive Bogotá de BLU Radio sobre las elecciones regionales que se llevarán a cabo este domingo 25 de octubre.



Dijo que se montarán 611 puestos de votación y los colegios distritales se entregarán este viernes a las 2:00 de la tarde.(Lea también: Seguridad, movilidad y educación: candidatos a Alcaldía de Bogotá responden )



“En Corferias ya tenemos montados los pabellones que se van usar que son el 3, 4 y 6”, añadió.



Contó que este viernes terminaron de capacitar los últimos jurados de votación.



Son más de 3.500 funcionarios de la Registraduría y fueron entregadas más de 80 mil credenciales de testigos. (vea también: Piden a secretaria de Alcaldía de Bogotá no usar Twitter para apoyar candidatos )



Por otro lado, dijo que son 99.025 jurados de votación.



Cancelación de inscripción de cédulas:



“Los 71.472 ciudadanos a quienes les habían revocado su inscripción en Bogotá y les llegó un mensaje de texto diciéndole que le habían revocado su inscripción por trashumancia, pueden votar en Bogotá, ya el Consejo Nacional Electoral desde el lunes revocó la decisión y pueden votar”, explicó el registrador Suárez.



La ley seca en Bogotá empieza el sábado a las 3:00 de la mañana y va hasta las 6:00 de la mañana del lunes.



Recomendó evitar llevar mascotas y niños pequeños a los puestos de votación.



En Corferias solo podrá votar quien tenga cédula de Bogotá expedidas desde el 15 de marzo de 1988 hasta el 7 de enero de 2003 que nunca se hayan inscrito ni votado en otro lugar.



“Si vivía en otro país y llegó a Colombia y le dicen que puede votar en Corferias, es falso; en Corferias no hay mesas especiales, no hay mesas para minorías, para indígenas, para desplazados, eso es falso. Solo si están en el censo electoral de Corferias”, enfatizó.