Todos serán sentenciados, pero no extraditados: base de acuerdo Gobierno-Farc

BLU Radio conoció en exclusiva algunos adelantos del acuerdo sobre justicia que habrían alcanzado las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc en La Habana y que darán a conocer en las próximas horas desde La Habana.





- El primer punto señala que todos los actores del conflicto -incluyendo a guerrilleros, paramilitares, empresarios, miembros de la fuerza pública, entre otros- que firmen el acuerdo serán sentenciados, pero en ningún caso extraditados.



- También se conoció que habrá un tribunal para la paz que contará con dos salas: una de juzgamiento, para aquellos que no acepten responsabilidad o cargos y sea necesario iniciar procesos de investigación; y otra, de sentencia, para los que acepten sus responsabildiades de forma directa.



- Para acoger dentro del tribunal cada uno de los procesos, quienes entren tendrán que haber firmado un acuerdo con el Gobierno para ser beneficiados con el mismo.



- Este acuerdo solo podrán firmarlo quienes hayan estado vinculados al conflicto de forma directa.



- Habrá condenas restaurativas. Es decir, solo habrá una pena efectiva de detención intramural si no se cumple la reparación a las víctimas.



- Existirán garantías de no extradición para quienes firmen el acuerdo.









El presidente Santos ya está en La Habana





Llegó a La Habana el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, para reunirse en un encuentro histórico con el máximo líder de las Farc, Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’.





En primera instancia Santos se reunirá con la delegación de paz del Gobierno, luego se reunirá con el presidente de Cuba, Raúl Castro, y ‘Timochenko’ y finalizará su ronda de encuentros con un privado con el máximo líder guerrillero.





Luego de estas reuniones, los delegados de los países garantes leerán el comunicado conjunto acordado por el Gobierno y las Farc.





Una vez superado este punto Santos dará una declaración y luego lo hará ‘Timochenko’.





