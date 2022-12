Traje 60 mil bolívares y me dieron 147 mil pesos: venezolano

Darwin Barrera fue uno de los 30.000 venezolanos que aprovechó la reapertura temporal de la frontera para viajar a Cúcuta y poder comprar los productos que escasean en el vecino país o que simplemente ya no existen.



“Me acerqué a la frontera por motivo de visita familiar y me animé a comprar los productos que no se consiguen en Venezuela (…) compre azúcar, arro,z medicinas para mi hija, cosas de aseo personal, todo lo que pude comprar, sin hacer cola, sin durar 4 o 6 horas en cola como lo hacía acá en Venezuela”, dijo Barrera.



Este hombre que trabaja en una empresa de telefonía, indicó que llegó a Colombia con 60.000 bolívares y que al cambiarlos recibió tan solo 147.000 pesos, cifra que deja claro la difícil situación de inflación que viven los venezolanos al otro lado de la frontera.



“Con ese dinero en Venezuela no se consigue casi nada, aparte que no se consigue nada, hay que hacer colas kilométricas para conseguir un kilo de azúcar o un kilo de harina pan, 24 kilos de arroz acá en Caracas se consigue en 50 o 55 mil bolívares (…) Por lo bachaqueros se consigue un kilo de arroz en 2.500 bolívares y en Colombia, al cambio, sale como a 1400 bolívares”, agregó.



“Ojalá permitan seguir con el corredor humanitario”, concluyó el venezolano.