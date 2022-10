Transportadores exigen controles de bioseguridad a mototaxistas

En una carta dirigida al director del Área Metropolitana de Bucaramanga, Samuel Jaimes, gerentes de cinco empresas de transporte público, tipo bus, solicitan la intervención para controlar el mototaxismo porque no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

En la petición ponen en evidencia que el transporte informal se está convirtiendo en un mecanismo facilitador de contagio.

Luis Fernando Sánchez, gerente de la empresa Cotrander, indica que “los mototaxis no aplican el distanciamiento social exigido, no realizan procedimientos de desinfección, no utilizan elementos de protección”.

A esto se suma la difícil situación económica de empresas y conductores que no tienen recursos para sostener a sus familias.

Como símbolo de la crisis que atraviesan, conductores iniciaron una campaña con la instalación de trapos rojos en las ventanas de los buses.

“La situación de las empresas y los conductores es grave, estamos transportando muy pocos pasajeros, los recorridos son menores y si a esto le sumamos el transporte informal, la crisis es peor para todos”, manifestó Sánchez.

El sector transportador insiste en la falta de apoyo y beneficios para el sector transporte de Bucaramanga y el Área Metropolitana.

Carta de las empresas de transporte urbano de Bucaramanga: